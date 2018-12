Proteste | Brexit | QE e dati macro | tutti i problemi dell' Europa

Proteste e critiche per voto su Brexit : 19.06 Migliaia in marcia a Londra "contro il tradimento della Brexit ". A promuovere l'evento Tommy Robinson, attivista dell'ultradestra.Raduno minore a Liverpool Un "no" all'accordo sulla Brexit martedì in Parlamento britannico farebbe rischiare una permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea. Così il Primo ministro May ai deputati di Londra. Il Trattato di uscita dall'Ue è stato faticosamente negoziato per 17 mesi con Bruxelles:l'adozione ...

Brexit : Proteste e dimissioni in governo : 10.47 Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab,si è dimesso. Lo annuncia su Twitter."Mi dimetto perché non posso in coscienza sostenere i termini proposti per il nostro accordo con l'Ue" ha twittato allegando le dimissioni. Prima di lui aveva lasciato anche il sottosegretario per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara."I britannici meritano di meglio",la bozza lascerà il Regno Unito "a mezzo guado" a tempo indeterminato e non garantisce ...