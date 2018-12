Prosciutto e parmigiano sono salvi | l’Onu boccia tasse e bollini sui “cibi nocivi”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Niente etichette opiù alte pere olio di oliva. La risoluzione adottata dall’Assemblea generale Onu su salute globale e nutrizione non menziona, a differenza del primo testo presentato il 12 novembre scorso al Palazzo di Vetro, la necessità di utilizzare etichette a fronte pacco e applicare una maggiore tassazione per dissuadere dal consumo dei cosiddetti ‘cibi nocivi’ perché ad alto contenuto di zucchero, grassi e sale. Il testo approvato con 157 voti a favore, due no e un’astensione, invece, fa appello agli Stati Membri affinché promuovano “diete e stili di vita sani, inclusa attività fisica, attraverso azioni e politiche per porre in atto tutti gli impegni legati alla nutrizione compresi quelli assunti dai Capi di stato e Governo nei vertici sulle malattie non trasmissibili e dall’Organizzazione mondiale della sanità”. Il primo a commentare è stato ...