Maltempo | temporali sulla A1 Roma-Napoli

Maltempo - il primo freddo scatena temporali e grandinate al Sud : tornado in Molise e Calabria - spiagge imbiancate in Puglia [FOTO] : 1/22 Paola (Cosenza) ...

Nuova ondata di Maltempo al Sud : temporali e burrasche in Sicilia - allerta arancione in Calabria : Un ampia area depressionaria interesser da questa sera l Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti ...

Allerta Meteo Campania : domani Maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali . La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Maltempo - allerta per pioggia e temporali sino a sabato pomeriggio : Una nuova perturbazione ha investito la Liguria. Nelle prossime ore è atteso il picco massimo. Situazione più a rischio per piogge e temporali nel levante ligure.Il mare sarà molto mosso ovunque

Maltempo Toscana : temporali e allagamenti a Viareggio e nel Pisano : Venerdì sera di Maltempo in Toscana interessata da violenti temporali sia nella zona di Viareggio che nel Pisano. Un violento temporale nel Pisano ha provocato qualche allagamento in alcune frazioni del Comune di Vecchiano (Pisa), in particolare a Nodica e a Migliarino. La pioggia battente ha allagato le strade e qualcuna e’ stata temporaneamente chiusa al transito veicolare per permettere il deflusso dell’acqua piovana. La forte ...