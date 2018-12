Il rapper Anastasio ha vinto X Factor

X Factor - trionfa Anastasio : la prima volta di un rapper : Alla fine è andata come doveva andare. A differenza degli ultimi due anni, a vincere la dodicesima edizione di X Factor , al termine di una puntata poco emozionante e senza sorprese, è il grande ...

X Factor 2018 - il vincitore è Anastasio : il gesto del rapper e l’abbraccio di Gassmann : X Factor 2018, la finale della 12esima edizione: vince Anastasio Si è appena conclusa la finale di X Factor 2018 e il vincitore è Anastasio, a furor di popolo. Ma vogliamo raccontarvi nel dettaglio cosa è successo giovedì 13 dicembre. A inizio puntata c’è stato un omaggio alle vittime della tragedia di Corinaldo. Un minuto […] L'articolo X Factor 2018, il vincitore è Anastasio: il gesto del rapper e l’abbraccio di Gassmann ...

Anastasio è un - raro - rapper di destra? : Commentando la politica di Macron Anastasio scrive: 'La Francia, la grande nazione multiculturale, esempio di tolleranza per noialtri selvaggi, continua a dissanguare l'Africa costringendo le ...

Anastasio/ Video - rapper verso la vittoria? Ecco cosa risponde alle critiche di Manuel Agnelli - X Factor 2018 - : Anastasio è una dei finalisti di X Factor 2018: il rapper di Napoli alla conquista della dodicesima edizione del talent show di Sky Uno?

Il rapper Anastasio si gioca il futuro : Il palco del Forum di Assago è lì come sempre, attende chi ci sappia suonare e cantare sopra. Questa volta - dalle ore 21.15 in onda su SkyUno e in chiaro su Tv8 - tocca ai finalisti di «X Factor». I ...

X Factor - alla vigilia della finale il vincitore è Anastasio - a 1 - 40 su Sisal Matchpoint. Il rapper preferito dal 32% degli scommettitori : alla vigilia della finalissima della dodicesima edizione X Factor al Mediolanum Forum, sembra esserci già un vincitore: è Anastasio. Il rapper campano è il candidato numero uno per la vittoria del talent e stacca gli altri 3 finalisti Naomi, i Bowland e Luna. Il pronostico di Sisal Matchpoint sul vincitore di questa edizione è infatti a senso unico, il talento rap di Mara Maionchi viaggia verso la vittoria a quota 1,40, ancora in discesa ...

La fine del mondo di Anastasio - testo e significato dell’inedito del giovane rapper rivelazione di X Factor 12 : testo e significato di La fine del mondo, il brano inedito di Anastasio, il giovane rapper napoletano ancora in gara ad X Factor 12. Il concorrente della squadra di Mara Maionchi è senza ombra di dubbio tra le migliori rivelazione di questa nuova edizione del talent show targato Sky. L’inedito di Anastasio è “La fine del mondo” e vola in vetta alla classifica di Spotify La dodicesima edizione di X Factor continua a regalare ...

Tutti pazzi per Anastasio - rapper oltre gli stereotipi : Ora lo danno favorito anche i bookmaker, all'indomani della prova dell'inedito ha conquistato il primo posto sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it: la sua vittoria vale tre volte la scommessa, ...

X Factor - Anastasio strega pubblico e giudici col suo inedito “La fine del mondo” : standing ovation per il rapper napoletano : Successo di pubblico e sui social per Anastasio, il rapper napoletano, che ha portato a X Factor, in onda ogni giovedì alle 21.15 su SkyUno, il suo inedito La fine del mondo (già ascoltato, seppur in una versione più “grezza”, ai provini). La quinta puntata live, dedicata agli inediti dei concorrenti, è stata vista da 1.195.176 spettatori medi, con 2.219.416 spettatori unici, con uno share del 4,9% e un picco del 6,6%, alle 23.35, ...

ANASTASIO OFFENDE SELVAGGIA LUCARELLI/ Il rapper a rischio : 'Così tramonta una breve carriera' - X Factor 2018 - - IlSussidiario.net : ANASTASIO è uno dei concorrenti di X Factor 2018. Questa settimana il cantante dovrà confrontarsi con Another brick in the wall dei Pink Floyd

«X Factor 12» : Marco Anastasio - il rapper dei miracoli : X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto X Factor 12: gli Under che ci hanno convinto Martina Attili Alex CliffElena PiacentiEmanuele BertelliVentuno anni, origini campane. Marco Anastasio si è presentato alle Audizioni di X Factor 12 vestito come un ragazzo qualunque: una t-shirt, jeans scuri. La faccia, pulita e ordinaria, dello studente universitario. Eppure, in barba a quell’apparenza ...