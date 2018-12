Giancarlo Giorgetti | bomba sulla manovra | ' Reddito di cittadinanza piace all' Italia che

Giancarlo Giorgetti : "Il governo durerà se si rispetta il contratto o si torna a votare" : Sul reddito di cittadinanza il governo non può tornare indietro ma, secondo il sottosegretario Giorgetti, c'è il rischio che la misura alimenti il lavoro irregolare. Lo ha spiegato nel corso del convegno "sovranismo vs populismo": "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza Una misura che nel contratto di ...

Europa - Cina e Russia. Dove va lo Spazio italiano secondo Giancarlo Giorgetti : D'altra parte, "occorrerà fare una politica di rimpiazzo adeguato: i nostri capo-dipartimento sono bravi e competenti, ma piuttosto anziani". TRA MOSCA E PECHINO Se nel Vecchio continente i motivi di ...

Giancarlo Giorgetti entusiasta dopo l'accordo di Giuseppe Conte - retroscena : 'Malumori tra i big della Lega' : Malumori tra i big della Lega , contro Giuseppe Conte e pure contro Giancarlo Giorgetti . Il retroscena è appena abbozzato, ma il Quotidiano nazionale lascia intravedere le prime crepe nel rapporto ...

Manovra - parla Giancarlo Giorgetti : 'Prima di Conte serve accordo politico' : ... che poi ha aggiunto: ' Prima che venga qui il presidente del Consiglio ci deve essere una decisione politica e credo che nel frattempo ci saranno i calcoli di ragioneria e Inps su reddito e pensioni'...

Manovra - il retroscena su Giancarlo Giorgetti : a un passo dalla sua clamorosa vittoria : Il premier Giuseppe Conte ha in mano una sorta di delega, un pieno mandato che ha stizzito e non poco il titolare dell'Economia Giovanni Tria , che oggi non a caso ha parlato, polemicamente, della ...

Giancarlo Giorgetti - la soffiata sullo spread dei fondi sovrani : 'Giù di 100 punti se governo senza grillini' : Nella Lega, ormai, sono praticamente sicuri: il Movimento 5 Stelle sta 'impazzendo' come la maionese che non viene. E il ritorno di Alessandro Di Battista in Italia, previsto prima di Natale, potrebbe ...

Giancarlo Giorgetti - il piano grillino per far fuori il leghista : 'Mi sono rotto - se si vota...' : Se il governo è ancora in piedi e la maggioranza più o meno solida in Parlamento è grazie innanzitutto all'infinita pazienza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . Il ...

Giancarlo Giorgetti - lo sfregio del M5s. Come lo hanno soprannominato i grillini alle sue spalle : Ormai Giancarlo Giorgetti è già stato condannato dai grillini. L'accusa? Essere stato il 'regista dell'agguato sul peculato'. Ma è solo l'ultima goccia perché il sottosegretario leghista non gode più ...

Giancarlo Giorgetti - l'accusa pesantissima del M5s : c'è il vice di Matteo Salvini dietro il complotto in aula : Un'altra manina a far danni nel Movimento 5 Stelle . L'ossessione di Luigi Di Maio per i complotti stavolta ha basi più solide , l'imboscata dei 36 leghisti sul peculato , che ha mandato sotto la ...

Spread e Btp : per Giancarlo Giorgetti necessario vietare le vendite allo scoperto : Il problema che non fa dormire sonni tranquilli al Governo M5S - Lega e, in particolare, al ministro dell'Economia Giovanni Tria è l'andamento dello Spread, cioè il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, considerati il benchmark a livello europeo. Di conseguenza, si capisce immediatamente come Spread e Btp siano strettamente correlati tra loro. Ecco perché, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

Giancarlo Giorgetti demolisce l'M5s : 'Non è roba nostra - ma...'. Perché Salvini sta ancora al governo con loro : ... intervistato da Simona Arrigoni, ha intrattenuto il numeroso pubblico di Arona, Novara, durante gli 'Stati generali dell' economia' della Lega, organizzati dal sindaco e parlamentare leghista, ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena che gela Luigi Di Maio e M5s : 'Fosse per me...' : Si aggrappa alla Lega , Luigi Di Maio . Sondaggi alla mano, il leader del M5s cerca di convincere prima se stesso, poi i grillini e infine i leghisti: 'Salvini non tornerà con Berlusconi, non gli ...

Giancarlo Giorgetti - Mikhail Kusnirovich - Lino Banfi - Real Madrid e Barca alla “Cerimonia di Premiazione” di “Sport Movies & Tv 2018” : Lunedì 19 Novembre (ore 18) l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia (P.zza Lombardia 1 – angolo Via Melchiorre Gioia, 37 – Milano) aprirà le porte allo Sport, al Cinema, alla Televisione e alla Cultura per la consegna delle “Guirlande d’Honneur” ai vincitori di “Sport Movies & TV 2018 – 36th MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportMoviestv.com) Finale del Campionato Mondiale del Cinema, della Televisione, della Cultura e ...

Coni - Giancarlo Giorgetti annuncia : “La riforma sarà inserita nella legge di bilancio” : “La riforma del Coni sarà inserita nella legge di bilancio e approvata entro la fine dell’anno”. Questo l’annuncio di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, riportato in anteprima da Prima Online. In queste ore ci sarà proprio un incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per formalizzare la questione. Nelle anticipazioni riportate sempre da Prima Online, si parla di provvedimenti per il ...