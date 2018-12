Due incidenti stradali SIRENE DI NOTTE

Provocano incidenti e scappano : presi Due pirati della strada : Provocano incidenti e scappano: presi due pirati della strada. Sono stati rintracciati dalla Polizia locale a distanza di una decina di giorni dai sinistri. Rintracciati due pirati della strada Sono ...

Incidenti : auto finisce in un fosso - un morto e Due feriti nel Cremonese : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale a Melotta, frazione del comune di Casaletto di Sopra in provincia di Cremona, poco dopo le ore 8. Il bilancio è di un minorenne morto e di due giovani amici feriti. L'auto con i tre ragazzi a bordo è finita in un fosso per cause ancora da acce

Incidenti : Sicilia - Due morti e quattro feriti sulla Statale 'Valle del Salso' : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 626 “Della Valle del Salso”. Il traffico è provvisoriamente bloccato, a Butera (Caltanissetta), a causa dell'incidente avvenuto al km 48. Il sinistro ha coinvolto due au

Giovedì nero per la metro di Milano : Due incidenti e diversi contusi : Milano, 15 nov., askanews, - Alcuni passeggeri di un treno della linea rossa della metropolitana milanese sono rimasti leggermente contusi intorno alle 14.30 in un incidente che sembra pressoché ...

Bari - Due incidenti sulla ss16 : traffico paralizzato verso nord. Coda da Japigia a Poggiofranco : Quaranta minuti per arrivare da Japigia a Poggiofranco, dall'uscita 14 alla 11. traffico paralizzato questa mattina sulla ss16 in direzione nord, due incidenti hanno praticamente paralizzato la ...

Incidenti sul lavoro : precipitano da una piattaforma - morti Due operai a Taranto : Grave incidente sul lavoro a taranto: due operai edili sono morti dopo essere precipitati da una piattaforma di elevazione crollata mentre erano impegnati in un lavoro di ristrutturazione di uno stabile. Le condizioni dei due erano subito apparse gravissime e nulla hanno potuto i sanitari del 118, subito accorsi sul posto. Secondo una prima ricostruzione, si è rotto il braccio che solleva la piattaforma per consentire di ...

Incidenti in Sicilia - Due morti : giovane di 17 anni in moto e un uomo contro un furgone : Due Incidenti mortali nelle ultime ore in Sicilia. Un uomo, Salvatore Tuvè di 71 anni è morto dopo che con la sua auto si è scontrato ieri sera, con un furgone Peugeot, sulla strada provinciale ...

In Due tragici incidenti stradali in Calabria perdono la vita tre persone : Nella giornata di oggi 2 novembre in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale [VIDEO]. A perdere la vita sono stati infatti due fidanzati che stavano viaggiando a bordo di uno scooter. Le cause del sinistro potrebbero essere attribuite ad una strada dissestata su cui stavano transitando. Intanto gli inquirenti stanno indagando per ricostruire al meglio l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Un altro Incidente stradale ...

Lazio - incidenti a Marsiglia : Due feriti in ospedale : Scontri e botte da orbi. Alta tensione a Marsiglia, dove nella notte - vigilia di Marsiglia-Lazio di Europa League - si sono verificati dei tafferugli tra un centinaio di tifosi biancocelesti e i ...

Pinerolo - incidenti montagna : Due morti : 7.26 Sono stati trovati morti i 2 escursionisti dispersi sulle montagne della zozona di Pinerolo che i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese cercavano da ieri sera. A monte del rifugio Granero è stato individuato un 65enne, precipitato con la mountain bike forse a causa di una placca di neve gelata. Individuato invece nei pressi del colle del Sabbione, in Val Chisone,il cadavere di un escursionista. Dopo l'apertura delle basi ...

Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 prima puntata : Due terribili incidenti : Anticipazioni prima puntata L’Isola di Pietro 2: cosa succederà? Le Anticipazioni della prima puntata de L’Isola di Pietro 2 ci parlano di due terribili incidenti. Non appena scopriremo che Pietro Sereni (Gianni Morandi) è riuscito a ricreare una stabilità famigliare, una sciagura lo sconvolgerà. Pietro, dopo tanto impegno, ha ricreato quella serenità che sembrava perduta […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 ...

Corso Europa a Mondovì teatro di Due incidenti nella notte : un motociclista è grave : Due incidenti nella serata di venerdì 19 ottobre a Mondovì, entrambi verificatisi in Corso Europa, nel rione Altipiano. Il primo, alle 20,30, ha visto lo scontro di due automobili: il bilancio è stato ...

Incidenti in montagna - Due escursionisti morti in Veneto : Due gravi Incidenti in montagna si sono verificati oggi nel bellunese. Due escursionisti di 62 e 74 anni hanno perso la vita. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Continua a leggere