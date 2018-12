Dimmi dove sei e ti dirò che sconto ti offro

vanityfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) TiendeoConvieneStocardVolantinoFacileGrouponPromoQuiSono le 19.30, siete di ritorno dal lavoro stanchi e affamati. All’improvviso il vostro smartphone vi avvisa: «Nel supermercato a tre minuti di distanza sul tuo tragitto ci sono le lasagne della “tal marca” in». Guarda caso sul vostro profilo Instagram sta scritto che adorate le lasagne. Una coincidenza? Certo che no: questa è la direzione verso la quale stiamo andando in termini di tecnologia e marketing. A permettercelo è il magico mondo del digitale, dei big data incrociati con l’analytics e, in questo caso, della «geolocalizzazione».Come suggerisce il termine stesso, geolocalizzazione significa identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete. Va da sé che, indirettamente, si ...