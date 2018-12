Calcio | sentenza UEFA sul caso Milan | multa di 12 milioni di euro | obbligo di pareggio di

oasport

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Arriva lae ilviene punito pesantemente per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario nel triennio 2014-2017: dodiciditrattenuti dai premi dell’pa League (conclusa ieri con una cocente eliminazione dopo la sconfitta contro l’Olympiakos),didi bilancio entro il 2021 e listelimitate nei prossimi due anni (massimo 21 giocatori). Nelin cui non venga raggiunto ildi bilancio al 30 giugno 2021 allora ilsarà escluso dalle Coppepe per le stagioni 2022-2023 e 2023-2024.Questa la: “La camera arbitrale dell’Organodi Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha preso la decisione sulACdopo ladel Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS 2018/A/5808, ACcontro). Il TAS aveva deferito la questione alla CFCB affinché imponesse una misura ...