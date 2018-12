grossetonotizie

: A Massa Marittima la prima stagione teatrale totalmente accessibile anche a persone con disabilità - GrossetoNotizie : A Massa Marittima la prima stagione teatrale totalmente accessibile anche a persone con disabilità - firenzesulweb : Massa Marittima, memorie dalla miniera nelle Colline Metallifere - rep_firenze : Massa Marittima, memorie dalla miniera nelle Colline Metallifere [news aggiornata alle 13:27] -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Gli spettacoli andranno in scena in una location particolare come l'ex Convento delle Clarisse ae il pubblico potrà essere presente in sala ma potrà seguire da tutta Italia gli ...