Napoli | Mario Rui sul banco degli imputati dopo il ko di Liverpool

Napoli - non basta il cuore. Mario Rui - che sofferenza : Amarissimo Anfield per il Napoli, ma l'eliminazione maturata nell'unica sconfitta, di misura, subita non significa che sia tutto da buttare. il top - La squadra ha saputo lasciare da parte timori ...

Napoli - l’agente di Mario Rui : “Rinnovo? Forse in primavera avrà altre idee” : Mario RUI – Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando dell’ottima prova del terzino del Napoli nella sfida di campionato contro l’Atalanta: “Non l’ho proprio sentito dopo la partita perché è andato a rilassarsi, noi siamo di poche parole, non andiamo dietro a ciò che […] L'articolo Napoli, l’agente di Mario Rui: ...

Napoli - Mario Rui recuperato; Albiol ancora a parte : Lunedì c’è Atalanta-Napoli Report dell’allenamento sul sito ufficiale della Ssc Napoli. La squadra di Ancelotti ha lavorato in mattinata in vita del match di lunedì sera contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia). La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio e di seguito riscaldamento col pallone. Poi lavoro tecnico tattico con la squadra disposta sulle due metà ...

Napoli - Mario Rui : 'Col Chievo l'atteggiamento non è stato dei migliori...' : Mario Rui , terzino del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match di Champions League contro la Stella Rossa: 'Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita. Ci giochiamo molto, sappiamo che affrontiamo una squadra che viene da un buon momento. ...

Napoli : rientrati Insigne - Koulibaly - Rog e Mario Rui : ROMA - Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno . Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ritornerà domenica: in programma il match in casa contro il Chievo , valido ...

Crozza-De Luca si scaglia contro l’autrice del video sulle formiche in ospedale : “Napoli è altro : è il mariolo che scippa la vecchietta” : Crozza-De Luca scatenato, nel corso della nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, si scaglia contro l’autrice del video che ha ripreso l’invasione delle formiche nell’ospedale campano: “Si è messa lì la signora a fare la cineasta: motore, ciak, azione! Avanti le formiche! Quella Sofia Coppola di b-movie pornografici fa i documentari alla Michael Moore. Napoli è avanti, è visionaria, è fantascienza! ...

L’Inter dilaga : 5 gol al Genoa A segno anche Joao Mario Napoli agganciato|Classifica Fiorentina-Roma Diretta : 1-0 : La prima doppietta del centrocampista bergamasco vale il consolidamento della posizione accanto al Napoli. Prova di forza della banda Spalletti, liguri inesistenti

Napoli - reparto chiuso per il party : bloccato il trasferimento del primario : L'ex primario di Chirurgia vascolare dell'Ospedale del mare, Francesco Pignatelli - il cui incarico di dirigente apicale del presidio di Napoli est è stato revocato dalla Asl Napoli 1 in conseguenza ...

Psg-Napoli - clamoroso autogol di Mario Rui : il portoghese in scivolata infila il pallone nella porta sbagliata [VIDEO] : Mario Rui è ‘colpevole’ del clamoroso autogol che porta il risultato della sfida tra Psg e Napoli sul 1-1: il video dello sfortunato gesto del portoghese Dopo il gol di Insigne che aveva portato il risultato della partita tra Napoli e Psg sull’1-0, uno sfortunato gesto atletico di Mario Rui condanna la squadra di Ancelotti al pareggio. Al Parco dei Principi non c’è nessun marcatore del team francese, sono presenti ...

Live Psg-Napoli 1-1 Autogol di Mario Rui su Meunier : Nel gruppo C di Champions League è in corso una bellissima lotta per la qualificazione agli ottavi di finale tra Napoli, Liverpool e Paris Saint Germain, con la Stella Rossa che pare un...

Mario Martone al Museo Madre di Napoli : 23 mila visitatori alla retrospettiva del regista : Chiude la mostra 1977 2018. Mario Martone con il risultato eccezionale di circa 23 mila visitatori. La mostra inaugurata lo scorso giugno al Museo Madre di Napoli era la prima retrospettiva dedicata al regista napoletano. Tra sabato 6 e lunedì 8 ottobre è stato celebrato uno speciale finissage che ha portato al Museo 2000 visitatori di cui 200 studenti.Continua a leggere