Clima | Legambiente | “35mila firme per chiedere lo stop alle fonti fossili”

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Arriva il pacco dono dial Governo: 35miladi cittadini italiani che chiedono di “fermare l’utilizzo dellefossili e contribuire così alla lotta ai cambiamentitici”.Una consegna simbolica da parte del Babbo Natale diper spingere il governo, alla vigilia della chiusura della Cop24, la conferenza Onu sulin corso a Katowice (Polonia), “ad assumere obiettivi ambiziosi per combattere il surriscaldamento del Pianeta e tramutare in realtà gli impegni assunti con l’Accordo di Parigi”.I volontari dell’associazione ambientalista si sono ritrovati questa mattina in piazza della Madonna di Loreto a Roma per un presidio informativo nel corso del quale cittadini e turisti sono stati invitati a firmare la petizione #NoOil indirizzata al ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio per dire “basta ...