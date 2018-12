Strasburgo | spari al mercatinoTre morti e 12 feriti | sei gravi

Spari al mercatino di NataleStrasburgo - tre morti e 12 feriti : Il terrore torna a colpire l'Europa. Spari in mezzo alla folla, morti, feriti nelle strade, persone che fuggono urlando. Sono almeno tre le vittime di uno, forse due attentatori, che hanno aperto il fuoco intorno alle 20 a Strasburgo, ora in cui tutti sono in giro per mercatini o per locali Segui su affaritaliani.it

Strasburgo - il ritorno del terrorismo. Spari al mercato di Natale : morti e feriti : Terrore al mercatino di Natale di Strasburgo, il più antico e popolare di Francia, indicato da tempo dai servizi transalpini come obiettivo privilegiato dell’Isis. ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : tre morti e 12 feriti - uno è italiano : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. Tre i morti. I feriti sono 12, di cui sette gravissimi, il che ha fatto a lungo oscillare il numero delle vittime....

Francia - spari al mercatino di Natale a Strasburgo - 3 morti e 12 feriti gravi : Numerose ambulanze sono state viste entrare nel centro mentre negli ospedali locali è scattato il "piano bianco", la massima allerta per le situazioni di crisi. Killer radicalizzato - Il presunto ...

Spari al mercatino di NataleStrasburgo - tre morti e 12 feriti : Il terrore torna a colpire l'Europa. Spari in mezzo alla folla, morti, feriti nelle strade, persone che fuggono urlando. Sono almeno tre le vittime di uno, forse due attentatori, che hanno aperto il fuoco intorno alle 20 a Strasburgo, ora in cui tutti sono in giro per mercatini o per locali Segui su affaritaliani.it

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : tre morti - ferito un italiano : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. Tre i morti. I feriti sono una dozzina, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno tre morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo, cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. Quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Tre morti e 12 feriti». L’attentatore in fuga : Il governo francese ha alzato il livello di allerta al grado di «emergenza attentato», con il controllo rafforzato dei suoi confini.

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Quattro morti e 12 feriti». L’attentatore in fuga : La notizia riportata da alcuni testimoni tra cui l’eurodeputato del M5S Tamburrano: «Ci sono morti e feriti»

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti - ferito un italiano : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo. quattro i morti. I feriti sono una decina, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno quattro morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo, cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». Killer in fuga Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». E' caccia all'uomo Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Quattro morti e 11 feriti». L’attentatore in fuga : La notizia riportata da alcuni testimoni tra cui l’eurodeputato del M5S Tamburrano: «Ci sono morti e feriti»