Russiagate | Micheal Cohen condannato a tre anni di carcere

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L'ex avvocato personale di Donald Trump, Michael, è statoa tredida un giudice federale di Manhattan con l'accusa di violazioni delle regole sui fondi della campagna elettorale, evasione fiscale e per avere mentito al Congresso. Lo riportano i media locali. Le violazioni delle regole sui fondi della campagna elettorale riguardano, fra l'altro il pagamento di 130mila dollari alla ex pornostar Stormy Daniels per pagare il suo silenzio sulla relazione che sostiene di avere avuto con Trump., inoltre, lo scorso 29 novembre ha ammesso di avere mentito al Congresso Usa sui suoi contatti con i russi, in merito al progetto immobiliare per una Trump Tower a Mosca.Chiedendo la clemenza del giudice distrettuale William H. Pauley III,ha rilasciato delle dichiarazioni molto dure su Trump, affermando che si assume la responsabilità per i ...