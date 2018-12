La dottoressa Giò 3: Nel Cast, Ex Tronista di Uomini e Donne!

uominiedonnenews

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) E’ attesissima la nuova stagione della fiction LaGiò 3 con protagonista Barbara D’Urso ed una exdiScopriamoe trama della nuova fiction medical drama!Grande attesa ma anche tanta curiosità sul ritorno in tv de LaGiò, una fiction che ha tenuto incollati allo schermo molti telespettatori con le sue due prime stagioni. Lo sceneggiato andato in onda alla fine degli anni novanta era una delle serie tv più seguite di Canale 5, e narrava le vicende della ginecologa Giorgia Basile, nota comeGiò interpretata da una giovane Barbara D’Urso. La trama non riprenderà di certo da dove l’abbiamo lasciata dato che il personaggio di Giorgia è cresciuto, andando avanti con la sua vita. La serie televisiva italiana, ha tutta l’aria di essere un medical drama a sfondo investigativo. La ginecologa ritornata dopo anni ...