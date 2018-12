Jimmy Page | nuova musica in arrivo | ‘Avrete qualcosa | posso garantirlo’

Blastingnews

: Jimmy Page con la nostra edizione di 'Led Zeppelin by @ledzeppelin', libro ufficiale per i 50 anni della band, prod… - Rizzoli_Lizard : Jimmy Page con la nostra edizione di 'Led Zeppelin by @ledzeppelin', libro ufficiale per i 50 anni della band, prod… - GalvaniSabrina : RT @RadioFrecciaOf: Nuovo materiale di @JimmyPage in arrivo #radiofreccianotizie - DGiovanini : @gasseruto NOSSA JIMMY PAGE É DEUS WHOLE LOTTA LOVE LAORA -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018), storico chitarrista dei Led Zeppelin, intervistato dalla radio SiriusXM, ha fatto sapere che sta lavorando ad un nuovo progetto, senza però dire di cosa si tratti esattamente. Nel frattempo passa il tempo fra spot pubblicitari e il passatempo di liutaio.Nuovo album? 'Si, avrete di sicuroda, logarantire', fa sapere il musicista e compositore allo speaker Mark Goodman alla domanda se stesse lavorando a qualche progetto estraneo al mondo dei Led Zeppelin. Non essendoci dettagli per adesso non sino che fare supposizioni: del restoaveva già parlato qualche tempo fa sulla possibilità di un disco solista.Nel 2016sosteneva di essere al lavoro che gli avrebbe portato via non poco tempo. 'Voglio farlo correttamente, e ci saranno sorprese - è quello che ho fatto durante tutta la mia carriera a dire il vero' dissecirca due anni ...