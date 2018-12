ho Mobile ha il via libera per utilizzare un nuovo prefisso

Al via le nuove offerte di Kena Mobile - a partire da 4 - 99 euro e con 50 GB di Internet : Kena Mobile presenta le nuove offerte, attivabili da oggi, con prezzi che partono da 4,99 euro al mese e con offerte operator attack contro altri operatori. L'articolo Al via le nuove offerte di Kena Mobile, a partire da 4,99 euro e con 50 GB di Internet proviene da TuttoAndroid.

Problemi ricarica Kena Mobile : l’anomalia via PayPal e il blocco : Nelle scorse ore sono stati registrati Problemi con la ricarica Kena Mobile: chi ha tentato di accreditare sulla propria SIM del denaro utile al rinnovo della sua offerta, via sito web dell'operatore, ha riscontrato un malfunzionamento specifico, in riferimento al pagamento con PayPal. Giusto dunque andare a fondo della situazione portata alla luce anche dal sito Mvnonews.com, anche nell'ottica di evitare disguidi più meno gravi. Non sono ...

Generali Real Estate acquisisce prestigioso imMobile a Varsavia : Roma, 8 nov., askanews, - Generali Real Estate, attraverso il fondo Generali Real Estate Fund Cee, ha perfezionato l'acquisizione di 'Senatorska 18', un importante edificio storico a uso ufficio nel ...

Caltanissetta - inviato un proiettile al capo della Mobile che indaga su Montante : Nuova allerta a Caltanissetta: minacce a Marzia Giustolisi. Dieci giorni fa minacce anche al procuratore Bertone e a Fava

Milano. Bando per l’assegnazione dell’imMobile di via Civitavecchia : Rimarrà aperto fino alle ore 12 del 18 gennaio 2019 il Bando di assegnazione per l’immobile di via Civitavecchia 110, da

Milano : online bando per assegnazione imMobile di via Civitavecchia : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Aperto il bando di assegnazione per l’immobile da recuperare di via Civitavecchia 110, a Milano. Verrà assegnato in concessione d’uso per 30 anni ad enti del Terzo settore per destinarlo ad attività sociali, culturali, educative o formative, con l’onere per l’assegnatar