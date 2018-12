Come spegnere o riavviare Apple Watch bloccato

Come spegnere iPhone XR : Seguendo la scia dell’ iPhone 5C, Apple ha deciso di svelare il 12 settembre 2018, allo Steve Jobs Theatre, l’ iPhone XR. Si tratta di un melafonino “più economico” di fascia media che va ad affiancarsi ai leggi di più...

Come spegnere PS4 : Dopo aver messo un bel gruzzoletto da parte avete deciso di acquistare una PlayStation 4. Una volta posizionata correttamente sul mobile accanto alla TV non avete perso tempo ad avviarla e ad iniziare a giocare leggi di più...

Come spegnere Nintendo Switch : La Nintendo Switch è una delle ultime console lanciate da Nintendo , svelata ufficialmente il 20 ottobre 2016 e portata sul mercato europeo il 3 marzo 2017. Questa può essere considerata il primo prodotto realizzato dall’azienda leggi di più...

Come spegnere Apple Watch : L’Apple Watch è senza ombra di dubbio il migliore smartWatch presente in questo momento sul mercato grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire e inoltre è il perfetto compagno da abbinare all’iPhone. leggi di più...