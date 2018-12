Udinese | Pradè ' scriverò a Babbo Natale'

Udinese - parla Pradè : “tutta la verità sull’esonero di Velazquez” : Udinese, il ds della società friulana Pradè ha parlato della questione relativa al possibile esonero di mister Velazquez In casa Udinese sono ore di riflessioni in merito alla posizione del tecnico Velazquez. Tanti i nomi circolati ed il ds Pradè ha deciso di uscire allo scoperto parlando al canale Udinews TV: “Siamo molto dispiaciuti del momento che stiamo passando. Personalmente me lo sento tutto addosso, anche per via del rispetto ...

Udinese - Pradè fa il punto : “Dispiaciuti per il momento - novità a breve” : Situazione in divenire in casa Udinese, dove la società sta ancora valutando se esonerare Velazquez o meno. In serata il direttore sportivo dell’Udinese Daniele Pradè ha parlato a Udinews TV, facendo un punto sulla situazione: “Siamo dispiaciuti per il momento che stiamo vivendo. Nessuno di noi pensava che ci saremmo trovati in questa situazione. Avevamo fatto investimenti importanti e le aspettative erano diverse. Mi dispiace ...

Udinese - Velazquez in bilico. Pradé : 'Rifletteremo 24-48 ore' : ROMA - ' Ci prendiamo 24-48 ore per riflettere sul futuro della guida tecnica affidata a Velazquez . La proprietà del club è fuori, voglio parlare bene con il presidente Pozzo e valutare ogni aspetto ...

Udinese - Pradé : “Continueremo a supportare Velazquez - professionista esemplare” : Dopo l’inizio convincente, le quattro sconfitte consecutive dell’Udinese hanno portato una ventata di critiche al tecnico Velazquez. Lo spagnolo è nel mirino per qualche esperimento di troppo sul piano tattico, come l’inedita difesa a tre proposta contro il Napoli sabato. La trasferta a Genova contro la formazione di Juric sarà il primo banco di prova per il giovane allenatore, che ha comunque tutta la stima del ds Pradé: ...

