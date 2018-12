Sparatoria al mercatino di NataleStrasburgo | due morti e 11 feriti

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : 2 morti e 8 feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il killer che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : «Due morti e 11 feriti». Killer in fuga : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo , riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). Il primo bilancio parla di almeno un morto e 10 feriti. Blindata l’area intorno al centro storico...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : 2 morti e 8 feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria , secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : «Due morti e 10 feriti». Killer in fuga : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo , riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). Il primo bilancio parla di almeno un morto e 10 feriti. Blindata l’area intorno al centro storico...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : 4 morti e 11 feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria , secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : 4 morti e 11 feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria , secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno un morto e 10 feriti». Killer in fuga : Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo , riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). Il primo bilancio parla di almeno un morto e sei feriti. Blindata l’area intorno al centro storico...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : morti e feriti : Spari al mercatino di Natale a Strasburgo , in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria , secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un...

Strasburgo - Sparatoria al mercatino di Natale : «Almeno un morto e sei feriti». Killer in fuga : Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Si parla di diverse vittime. Un primo bilancio comunicato dai pompieri a diversi media parla di un morto e sei feriti. Secondo le prime ...