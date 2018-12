Previsioni Meteo | è arrivato il primo freddo di Dicembre | assaggio d’Inverno | domani

L’app Meteo Italia mostra le Previsioni del tempo con animazioni accattivanti : Meteo Italia è un'applicazione che fornisce le previsioni del tempo giornaliere per qualsiasi località tramite icone realistiche che mostra no le condizioni del Meteo a colpo d'occhio. Le condizioni Meteo visualizzate e fornite dalla stazione locale includono temperatura reale e percepita, pressione, velocità e direzione del vento, umidità, punto di rugiada, visibilità, indice UV e un riepilogo. L'articolo L’app Meteo Italia mostra le ...

Meteo Roma : Le Previsioni per mercoledì 12 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata così come nel pomeriggio. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature ...