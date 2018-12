Pioli | col Sassuolo si è visto carattere

Pioli - con Cagliari gara particolare : ANSA, - FIRENZE, 18 OTT - "Domenica sarà una partita particolare , incontriamo il Cagliari , e ci saranno testimonianze importanti, ma non ci serve una partita particolare per sentire Davide con noi". ...

Fiorentina - Pioli pronto per affrontare la Lazio : le assenze della viola ed il pericolo Milinkovic-Savic : Milinkovic-Savic sarà di certo uno degli osservati speciali da parte della Fiorentina nell’incontro di domani contro la Lazio Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio. In primis, Pioli ha sottolineato come il momento negativo dei laziali potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la sua squadra, che si troverà di certo di fronte una Lazio assetata di punti. ...