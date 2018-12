Migranti | il borgo di Sutera contro il dl Salvini | ‘Nessuno per strada Pagheremo

ilfattoquotidiano

: RT @TgrRaiFVG: Continua a far discutere il presepio allestito in Piazzetta del Pozzo a #Udine, dove sono state tolte le panchine dove soggi… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Continua a far discutere il presepio allestito in Piazzetta del Pozzo a #Udine, dove sono state tolte le panchine dove soggi… - TgrRaiFVG : Continua a far discutere il presepio allestito in Piazzetta del Pozzo a #Udine, dove sono state tolte le panchine d… - rev24_ : RT @abutiago: Chi vive nella tendopoli di #SanFerdinando e nei vari altri ghetti sparsi per il Sud Italia? Migranti espulsi dal sistema d'a… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) “Nessuno verrà messo in. Qui resistiamo”., uno dei borghi più belli d’Italia, 1.400 persone circa e un sindaco, Giuseppe Grizzanti pronto a tuttoil decreto Sicurezza firmato dal ministro dell’Interno Matteo. Nel paese, in provincia di Caltanissetta, dal 2014 ad oggi sono passate 400 persone e ora 42sono ospitati in case regolarmente affittate dall’associazione “I Girasoli” che ha in gestione il progetto Sprar.Si tratta di abitazioni lasciate vuote da chi a sua volta è dovuto migrare al Nord o all’estero in cerca di fortuna. “Quando nel 2013 il Prefetto mi chiamò – racconta il sindaco – a seguito della tragedia di Lampedusa chiedendomi se avevamo la possibilità di ricevere cadaveri noi pensammo che era meglio accogliere persone vive. Non avevamo una struttura fisica dove ospitare queste persone e così ci siamo inventati di utilizzare ...