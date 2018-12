Malattie del sonno | Torino collabora con Belgio e Giappone

L'esperto che ama i fiori e dà la caccia alle Malattie delle piante : Ha ottant'anni suonati ed è quello che si dice «un uomo di Scienza». Ha insegnato per una vita patologia vegetale, oggi collabora con Agroinnova, il Centro di competenza per l'innovazione in campoagro-ambientale e agro-alimentare dell'Università di Torino. «...

Fibrosi Cistica : correttori del gene CFTR e chirurgia molecolare nel trattamento della più frequente tra le Malattie rare : Perugia, 29 novembre 2018 - "Queste cicatrici raccontano la mia vita. Mi ricordano la mia vulnerabilità, ma gridano al mondo che, nonostante tutto, sono qui. Ancora viva". Ogni malattia ha una storia a sé e quella di Asia inizia poco dopo la sua nascita. Oggi Asia ha 22 anni e respira con il terzo paio di polmoni di ...

Malattie reumatiche - portano alla depressione?/ Sono devastanti le conseguenze psicologiche delle patologie - IlSussidiario.net : Le Malattie reumatiche posSono portare alla depressione? Se ne è parlato durante il 55mo Congresso nazionale della società italiana di reumatologia

Le Malattie infiammatorie della pelle - come la psoriasi - possono aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 : Circa il 2-3% della popolazione mondiale soffre di psoriasi, un disturbo infiammatorio cronico in cui il sistema immunitario attacca le cellule epiteliali, provocando la crescita eccessiva di cellule epiteliali più giovani che portano a chiazze rosse e pruriginose. Purtroppo attualmente non esiste una cura per la psoriasi e i pazienti devono utilizzare dei trattamenti per alleviarne i sintomi durante tutto il corso della loro vita. A tutto ...

Malattie rare della pelle : la rete europea si riunisce al Bambino Gesù : Appuntamento a Roma per la rete europea delle Malattie rare della pelle (ERN SKIN) che riunisce le principali strutture sanitarie e universitarie d’Europa specializzate nella diagnosi e nel trattamento di queste patologie. Oltre 130 specialisti provenienti da 21 Paesi si ritroveranno il 23 novembre nell’Auditorium San Paolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il primo corso di formazione su alcuni gruppi di Malattie rare della pelle: ...

Il lato tecnologico della ricerca sulle Malattie neurologiche : (Foto: Bloomberg/Getty Images) Lucerna (Svizzera) – “La neurologia è la nuova oncologia”, si sente spesso ripetere dagli addetti ai lavori che si occupano di ricerca e sperimentazione nell’ambito delle patologie neurodegenerative (o, più in generale, neurologiche). Se già oggi queste malattie rappresentano a livello globale la seconda causa di morte per gli over 65, precedute solo dai tumori, secondo le previsioni l’umanità dovrà ...

Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - Malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

Registro italiano delle Malattie neuromuscolari : collaborazione di pazienti e clinici per una gestione ottimale dei dati : Le malattie neuromuscolari, come la distrofia muscolare di Duchenne, sono patologie rare, per lo più di origine genetica, che interessano i muscoli e i neuroni motori o sensitivi. La loro variabilità – in termini di difetti e caratteristiche cliniche – rende lo sviluppo di approcci terapeutici particolarmente impegnativo. Questa consapevolezza ha spinto la comunità scientifica che si occupa di queste malattie e le organizzazioni di pazienti che ...

Salute : il 96% delle Malattie degli italiani è causato da soli 4 fattori : Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, ha dichiarato oggi che l’eccesso di peso costa il 4% della spesa sanitaria nazionale: una cifra che oscilla intorno a 6 miliardi di euro ogni anno. “Il 96% delle malattie degli italiani è causato da soli 4 fattori: alimentazione sbagliata, scarsa attività fisica, fumo e alcol, tutti modificabili. Un regime dietetico adeguato ed equilibrato non solo garantisce un ...

Cacao e alimenti ricchi di omega 3 favoriscono la prevenzione delle Malattie visive : L'Università Sapienza e la Società italiana di Nutraceutica Sinut hanno presentato durante l'annuale congresso ''Nutraceutica e Occhio'' a Roma, gli effetti salutari di alcuni nutrienti e alimenti come il Cacao, acidi grassi omega 3, ginkgo biloba, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E, betacarotene, zinco e rame, dimostrando attraverso i risultati delle ultime indagini scientifiche una forte associazione tra il cibo e la prevenzione oculare. Le ...

Malattie urologiche - esperto : “Disinformazione e allungamento della vita media un mix pericoloso” : Da una recente indagine condotta dall’Associazione Europea di Urologia in occasione dell’Urology Week che si svolge ogni anno a settembre, che ha coinvolto 2.500 uomini di 5 nazioni differenti (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) è emerso che il 27% dei maschi è dubbioso o ignaro dell’esistenza del tumore alla prostata, patologia che invece colpisce 450 mila uomini nel mondo ogni anno, circa 36 mila in Italia, con ...

Taranto : diagnosi e prevenzione delle Malattie polmonari - illustrate le novità E il 27 ottobre convegno nella città ionica su "Aggiornamenti ... : Questo è un elemento positivo perché sta a dimostrare come studio e scienza si siano impegnati su obiettivi avanzati. Fare quindi il punto sull'applicazione di questi farmaci e sui risultati ottenuti,...

Disturbi e Malattie della vista in età infantile : focus sulle patologie in occasione della Giornata Mondiale : La funzione visiva costituisce il più complesso dei sistemi sensoriali e percettivi: la sua peculiarità sta nella capacità di trasformare gli stimoli visivi di natura fisica, che giungono alla retina, ...

Roberto Burioni/ Perché i NoVax? "Abbiamo dimenticato la gravità delle Malattie" (Che tempo che fa) : Roberto Burioni è in prima linea per il tema ancora scottante dei vaccini. Recentemente è finito però sotto accuso per un post sulle donne. Oggi è ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:57:00 GMT)