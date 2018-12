Il giocatore di basket Stephen Curry non crede che l’uomo sia mai andato sulla Luna

Basket - la denuncia del Forlimpopoli : “L’arbitro ha detto a un nostro giocatore : ‘Metti giù quelle mani di merda - negro'” : “L’arbitro ha detto ‘Metti giù quelle mani di merda, negro’ a un nostro giocatore di colore”. È la denuncia del presidente dei Baskérs Forlimpopoli, squadra che gioca nella Serie D di pallacanestro in Emilia-Romagna. “Nessuno in campo ha voluto credere a quanto successo o forse la responsabilità dell’azione era troppo grande per poter fare qualcosa”, aggiunge il numero uno della squadra romagnola ...