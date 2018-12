laragnatelanews

: Amazon Go: i supermercati senza casse potrebbero arrivare in Europa, partendo da Londra - laragnatelanews : Amazon Go: i supermercati senza casse potrebbero arrivare in Europa, partendo da Londra - evyna : Amazon Go: i supermercati senza casse potrebbero arrivare in Europa, partendo da Londra - Ilconservator : RT @freespirit486: Ma possibile che nessuna grande catena di supermercati abbia acquistato il pandoro Melegatti?E introvabile se non in qua… -

(Di martedì 11 dicembre 2018)E’ da un paio di anni che si parla di un progetto, decisamente ambizioso, ideato dae già avviato all’interno dei confini statunitensi. Parliamo diGo, dei veri e propriautomatici pensati per rendere ancora più semplice la vita dei clienti. Alla base del progetto la volontà di consentire al pubblico di fare acquisti in modo immediato,più code alla cassa per pagare.Il primoGo è stato aperto a Seattle, per poi estendersi ad altre città. Ma se le ultime indiscrezioni dovessero rivelarsi veritiere, presto idiraggiungere anche l’proprio dal Regno Unito, più precisamenteGliGo funzionano in modo molto semplice. Il cliente entra nel negozio effettuando il riconoscimento tramite lo smartphone. All’interno del punto vendita prende ciò ...