infobetting : Convocati Serie A 23a giornata (2020/2021) - sportface2016 : #AtalantaNapoli, i convocati di #Gattuso: tornano Koulibaly e Ghoulam - sportface2016 : #MilanInter, i convocati di #Pioli: assenti Bennacer e Mandzukic - Paroladeltifoso : Serie A – Atalanta-Napoli, i convocati degli azzurri: tornano Koulibaly e Ghoulam, c’è Politano - notizie_milan : Verso Milan-Inter: i convocati di Pioli -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Serie

FantaMaster

A - Atalanta - Napoli, arrivano idi Gattuso . Sono 22 i calciatorida mister Gattuso con tantissimi giovani della Primavera in un match motlo importante e in programma ......30 , al 'Pinto' , contro la Casertana , valida per la ventiseiesima giornata del girone C di... L'elenco dei 21. Portieri: Pane, Forte. Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, ...... DI RAFFAELE Raffaele ha convocato 23 giocatori per la sfida al Bari, in programma domenica 21 febbraio alle 15.00 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la ventiseiesima giornata del girone ...Mister Stellone ha diramato la lista dei 24 convocati che prenderanno parte ad Arezzo-Matelica, valida per la ventiseiesima giornata di campionato di Serie C 2020/21 in programma domenica 21 febbraio ...