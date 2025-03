Sport.quotidiano.net - Calcio, il progetto. Squadre scomparse da riesumare. A partire dal mitico Chiavicone

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla ricerca delche fu. Ieri mattina, presso la saletta del Bar Flora di piazza Saffi, è stato presentato il‘Forlì nel pallone. Ile la altre’. Un’idea che si pone come obiettivo il ritrovamento delle tracce delle società calcistiche attive in città partendo dal 1945 e risalendo sino agli inizi degli anni Ottanta. Motore dell’iniziativa Massimo Merendi, coordinatore dell’associazione ’Romagna, storia e tradizione’. Assieme a lui Primo Bandini, che in quegli anni scese in campo con la seconda squadra del, che prendeva parte ai campionati della ‘Lega Giovanile’, e Ivo Ragazzini, storico e scrittore. Sulla casacca viola della storica società forlivese, dal nome singolare e caduta nel dimenticatoio, lo stemma raffigurava un topo. Un simbolo, simpaticamente, dovuto allo scolo a cielo aperto, chiamato dialettalmente ‘E Ciavgòn’ che attraversava il quartiere comprendente viale Gramsci, via Cerchia e la fornace Ragazzini, ora demolita, di via Dragoni.