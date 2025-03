Velvetgossip.it - “Melita Toniolo parla del GF e svela il programma che avrebbe voluto condurre”

, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sul suo passato televisivo e sulle sue ambizioni future. La 38enne, che ha anche unsu R101, ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a partecipare a reality come il Grande Fratello o a rivestire il ruolo di Diavolita. Oltre alla carriera,è anche madre di Daniel, nato nel 2017, e si trova attualmente a vivere una fase di vita da single dopo la separazione da Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo.Riflessioni sul passatoha condiviso i suoi pensieri riguardo alle esperienze passate, sottolineando come la sua carriera sia stata caratterizzata da momenti significativi. La ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di aver vissuto un periodo di grande notorietà, in particolare grazie al suo ruolo di Diavolita nelcult Lucignolo di Italia 1.