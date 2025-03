Lanazione.it - Malattie polmonari rare. Un incontro informativo con docenti e ricercatori

Venerdì alle ore 18, ad ingresso libero, alla sala rosa del circolo dei forestieri, si parlerà di, donazione di organi, tessuti e sangue nel corso di unvoluto ed organizzato dal comitato locale della Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Attucci Editrice e con la partecipazione didella Università di Siena e della Croce Rossa Italiana - comitato regionale della Toscana. Farà da cornice alla manifestazione la presentazione del libro ’’Un diamante fra le stelle’’ della scrittrice Martina Marotta che contribuisce al finanziamento delle attività che l’associazione ’’un soffio di speranza’’ realizza per la ricerca e la cura delle. "Non è la prima volta che con i miei libri – racconta l’autrice - aiuto associazioni che si impegnano concretamente nel sostegno degli ammalati e delle persone socialmente bisognose, quelli che vengono definiti ’soggetti invisibili’ perché molte volte non hanno nemmeno l’assistenza sanitaria come avviene per i senza fissa dimora".