Coperte sulla basilica | Esteticamente indegne Capodanno rissa politica

di Niccolò Gramigni Sta facendo parlare il progetto artistico ‘Eldorado, nascita di una nazione’, un’installazione temporanea sulle porte delladi Santissima Annunziata in occasione delfiorentino, inaugurata dall’arcivescovo, Gherardo Gambelli. Si tratta di un progetto che torna a dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli. L’arcivescovo parla di "messaggio di di fraternità e di accoglienza. Sono led’emergenza che spesso vediamo avvolte addosso a uomini donne e bambini salvati dai viaggi della speranza, ai senza fissa dimora che vivono in strada, agli sfollati, a chi in generale viene soccorso. Sono così simbolo di cura e attenzione, un abbraccio per chi soffre". Ma l’installazione dal punto di vista politico divide.