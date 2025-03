Ilfattoquotidiano.it - Turista scala a sorpresa il Tempio Maya, ma c’è il divieto assoluto. Viene bloccato dalla sicurezza tra gli insulti e i fischi della folla: – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Turisti indisciplinati e monumenti deturpati, ci risiamo. Stavolta siamo in Messico, precisamente presso la piramide di Kukulkan, conosciuta anche come “El Castillo”. Questo straordinario monumento piramidale di origine mesoamericana si trova nel cuore di Chichén Itzá, un sito archeologico di grande valore situato nello Stato dello Yucatán. Un simbolo culturale molto importante, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO a partire dal 1988.Qui, come riportato da testate come il Daily Mail o il più locale El Universal, untedesco ha improvvisamente cominciato are la piramide, infrangendo così la regola che prevede ildi salire i gradini e scatenando lo sdegno delle persone presenti e di quelle che hanno visto ilsui social. Sta girando, infatti, un filmato che ritrae il preciso momento in cui il 38enne – nel primo pomeriggio del 20 marzo – sale su “El Castillo”, provando poi a nascondersi dentro alla struttura per eludere la