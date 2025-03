Ilgiorno.it - Bimbi ustionati all’asilo, famiglie parti offese in sede penale

Udienza a porte chiuse. Presenti, come sempre, i genitori di Elisa e Alessandro, i due bambini (all’epoca di quattro anni) che la mattina del 30 maggio 2022 rimasero gravementedalle fiamme del barbecue acceso per abbrustolire i marshmallow durante una attività di orienteeringdi Osio Sopra. Per questo episodio nell’aprile dello scorso anno è stato condannato in abbreviato, alla pena di tre anni, quattro mesi e 12 giorni, Roberto Tornicelli, il papà che materialmente spruzzò il bioetanolo nel braciere sistemato all’aperto. È invece ancora in fase predibattimentale il procedimento a carico della maestra Monica Valsecchi e della coordinatrice della scuola Simonetta Nava. Nel corso dell’udienza di ieri mattina, i genitori dei duehanno ritirato la costituzione di parte civile in seguito al versamento di un acconto del risarcimento da parte dell’assicurazione.