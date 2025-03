Ilrestodelcarlino.it - 2021 Italia sul tetto d’Europa. Gli azzurri battono l’Inghilterra e tornano campioni dopo 53 anni.

Quando nella notte di Wembley dell’11 luglioGigio Donnarumma para l’ultimo rigore del, e l’diventa finalmente campionedi calcio53, non esulta nemmeno. Sembra stranito, quasi incredulo e non del tutto consapevole di quello che è appena passato dalle sue prodigiose mani (che saranno lodate, pochi giorni, anche dall’allora premier Mario Draghi). La sua è la reazione che, in campo, fotografa alla perfezione che, a migliaia di chilometri di distanza, sta vivendo l’, un Paese di tifosi e commissari tecnici che, alla vigilia dell’Europeo rinviato per Covid, non avrebbe scommesso nemmeno un euro sul trionfo azzurro. E invece, contro ogni previsione, la Nazionale domina il girone con tre vittorie su tre, supera con sofferenza l’Austria agli ottaviun supplementare, si sbarazza del Belgio ai quarti, ’mata’ la Spagna in semifinale ai rigori e ripete l’impresa nel catino di Wembley contro i padroni di casa, già convinti che la coppa stesse coming home, tornando a casa.