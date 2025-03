Ilrestodelcarlino.it - 1986 Chernobyl, il disastro. Esplode un reattore nell’allora Urss. L’Italia vive l’incubo del nucleare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 26 aprile, ilnumero quattro della centraledi, situataUnione Sovietica (oggi Ucraina), esplose durante un test di sicurezza, causando il più grave incidentedella storia. L’esplosione e il successivo incendio rilasciarono nell’atmosfera enormi quantità di materiale radioattivo, contaminando vaste aree dell’Europa. Le immediate conseguenze furono drammatiche: una trentina di persone morì a causa dell’esplosione, dell’incendio o dell’esposizione acuta alle radiazioni. A lungo termine, l’Oms stima che potrebbero esserci fino a 9.000 decessi per tumori attribuibili all’incidente tra le popolazioni esposte in Bielorussia, Russia e Ucraina. Ma si tratta di un numero probabilmente sottostimato. In Italia, era forte la paura di contaminazioni.