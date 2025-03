Ilgiorno.it - Stefano Conti ancora prigioniero di Panama: “Mi hanno minacciato, aiutatemi”

Verano Brianza – “Come avevo detto, non era finita”., il trader detenuto per 423 giorni nell’infernale carcere die per altri cinque mesi agli arresti domiciliari con l’accusa di tratta di essersi umani a scopo sessuale, è“. Libero di girare per, ma obbligato a non lasciare il Paese. Dopo un mese di processo, è stato assolto con formula piena assieme ai suoi due coimputati (rischiava 30 anni di prigione, 42 a testa i suoi coimputati), manon è libero di tornare. “I giudici miassolto perché il fatto non sussiste, macomunque aggiunto come misura cautelare il divieto di lasciarefino a quando non sarà celebrato il ricorso avanzato dalla Procura”. Possibile? “Il 3 aprile ci sarà la lettura completa della sentenza e si capirà che tipo di ricorso verrà presentato.