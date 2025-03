Unlimitednews.it - Inter, Marotta “Avanti con Inzaghi, il nostro ciclo non è finito”

MILANO (ITALPRESS) – Di Triplete “non parlo ma il dirigente, lo sportivo in generale, il tifoso deve essere sempre ambizioso”. Beppe, presidente dell’, non nasconde che a questo punto della stagione, con la squadra ancora in corsa su tutti i fronti, non si possono scegliere gli obiettivi ma bisogna puntare a vincere tutto. “L’ambizione non è sinonimo di arroganza o presunzione, è un atto valoriale che ha un’importanza notevole, ti fa dare di più anche delle tue possibilità – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Siamo l’, siamo tutti professionisti preparati e allenati a dover competere, la pressione è più forte ma dobbiamo farlo fino alla fine. Se poi ci saranno altri più bravi di noi ci inchineremo e faremo i complimenti”.sa che “è un momento felice ma che viviamo con un grande e sano realismo.