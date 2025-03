Ilgiorno.it - Il debutto di Bottero in Consiglio: “Priorità? Recuperare le case sfitte”

Milano – Un breve intervento incomunale e un botta e risposta con i cronisti a margine dell’assemblea. Dopo la nomina di giovedì come assessore alla Edilizia residenziale pubblica, il nuovo membro della Giunta Sala Fabioieri ha pronunciato le sue prime parole come successore dell’assessore dimissionario Guido Bardelli. In aula, sindaco di Trezzano su Naviglio per 10 anni, dal 2014 al 2024, ha ringraziato “il sindaco Sala e il mio prececessore, Guido Bardelli” e ha detto di voler fornire il suo contributo di lavoro per “assicurare un’abitazione decorosa e dignitosa soprattutto alle persone che vivono in una situazione di difficoltà economica. Sono già operativo, mi sono insediato negli uffici di via Larga”. Il neoassessore si è rivolto ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione: “Qualcuno non mi conosce e dunque mi dovrò guadagnare la sua fiducia con il lavoro”.