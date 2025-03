Laprimapagina.it - Accordo tra Comune di Bastia Umbra e Guardia di Finanza per la tutela dei fondi pubblici

Leggi su Laprimapagina.it

Ildie il Comando Provinciale delladidi Perugia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per garantire la corretta gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano Nazionale per gli investimenti complementari e dei programmi cofinanziati daistrutturali dell’Unione Europea.L’è stato firmato dal Sindaco Erigo Pecci e dal Comandante Provinciale delladidi Perugia, Gen. B. Carlo Tomassini, con l’obiettivo di rafforzare il controllo sulla destinazione e l’utilizzo deidestinati al. L’intesa prevede una stretta collaborazione tra le istituzioni per la prevenzione e il contrasto di eventuali irregolarità, garantendo maggiore trasparenza nelle operazioni amministrative.