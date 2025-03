Inter-news.it - Inter Primavera, ci sarà un assente nel Cagliari: Nicola “colpevole”

Due calciatori in meno a disposizione per Fabio Pisacane oggi, in occasione della sfida contro l’: il motivo dell’assenza delha a che fare con una decisione di Davide.INDISPONIBILI – In arrivo un’altra sfida per l’: la squadra di Andrea Zanchetta oggi sfiderà in casa ildi Fabio Pisacane per la trentesima giornata di campionato. L’allenatore dei rossoblù, che ha parlato alla vigilia del match, non avrà a disposizione uno dei suoi ragazzi. Si tratta di Andrea Cogoni, difensore classe 2006, che è costretto a dare forfait per la trasferta di campionato, ma l’assenza è più che giustificata. Il ragazzo è stato convocato in prima squadra in occasione di Roma-di Serie A, che prenderà il via un’ora dopo ossia alle 16. Pisacane, dunque, si troverà con un calciatore in meno per la sfida delle 15 di oggi, con l’allenatore Davide”.