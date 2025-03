Ilgiorno.it - Sicurezza e decoro si colorano di verde

Il Comune mette mano alpubblico per garantire. In paese sono state infatti eseguite valutazioni da un agronomo che ha evidenziato la pericolosità di alcuni alberi. "Saranno potate piante di grande dimensioni come quelli sul retro della scuola – anticipa Daniele Chiesa, vicesindaco – Tutti i tagli, come quelli precedenti, sono stati decisi a seguito di una valutazione agronomica che ha rilevato la pericolosità di diversi alberi giunti alla fine del ciclo vitale". Nei giorni scorsi il Comune ha fatto anche rimuovere i ceppi rimasti al suolo dopo le ultime potature, in particolare nell’area scolastica e in via delle Ginestre. "Un intervento rimasto in sospeso per la mancanza dello macchinario necessario", ribadisce il sindaco Giancarlo Rossetti. L’area di fronte alla caserma dei carabinieri, invece, ha visto alcune piantumazioni.