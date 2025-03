Quotidiano.net - L’ex ambasciatore Nelli Feroci: “Mosca vuole l’addio di Zelensky”

Roma, 15 marzo 2025 – Bluffa, prende tempo, pone condizioni. Secondo l’Ferdinando, diplomatico di lungo corso, Vladimir Putin è inaffidabile e l’obiettivo finale è ricondurre l’Ucraina sotto la sua sfera di influenza, complice anche l’atteggiamento di disimpegno portato avanti dagli Stati Uniti di Donald Trump., Putin non chiude alla tregua. Possiamo essere ottimisti? “Io personalmente non lo sono, perché non riesco a immaginare quali vantaggi o convenienze abbia Putin oggi rispetto all’idea di accettare un cessate il fuoco o una tregua. Infatti, non mi sorprende che abbia vincolato l’accettazione della tregua alle sue condizioni”. Russia's President Vladimir Putin attends a signing ceremony and a press conference following a meeting with his Belarusian counterpart at the Kremlin in Moscow on March 13, 2025.