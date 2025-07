Balena gigante nel porto il traffico di navi va in tilt | le immagini sono incredibili

Una megattera ha deciso di fare una deviazione inaspettata in un porto trafficato. Un giovane esemplare di questo gigante del mare è stato avvistato da chi si recava al lavoro, generando stupore e un pizzico di disorganizzazione. La sua presenza ha creato un'atmosfera surreale, con i pendolari che si sono ritrovati a condividere lo spazio marittimo con un visitatore davvero fuori dall'ordinario. Sembrava quasi che volesse esplorare ogni angolo, da un terminal centrale di traghetti fino a un'altra baia, prima di fare ritorno verso la parte orientale della città, come se stesse compiendo un tour guidato del luogo.

Balena nel porto di Sydney, disagi per traghetti e imbarcazioni - "Problemi di navigazione" oggi per i traghetti e le imbarcazioni nel porto di Sydney a causa di una megattera "curiosa" che si è allontanata dalla sua abituale rotta migratoria: lo riporta il Guardian ... msn.com scrive

