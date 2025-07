CdS – Lookman vuole l’Inter è la prima scelta di Chivu

2025-07-16 10:27:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Lookman ha deciso: la sua priorità è l’Inter. E la cosa è reciproca: Chivu lo ha messo in cima alla lista delle preferenze per rinforzare il suo attacco. Il calciatore dell’Atalanta è il profilo perfetto per impreziosire il reparto offensivo formato da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito, e consentirebbe nuove soluzioni tattiche: passare all’occorrenza al 3-4-2-1 o al 4-3-3. Lookman porterebbe anche in dote una doppia cifra sistematicamente raggiunta nelle tre stagioni all’Atalanta (52 reti in tre anni) e pure il bagaglio tattico affinato alla corte di Gasperini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Lookman vuole l’Inter, è la prima scelta di Chivu

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l'Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell'Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l'Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell'Inter! Cifre e alternative – CdS - E all'improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l'Inter. L'Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l'uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Lookman vuole l'Inter, l'Atalanta pronta a cederlo: le cifre per dare a Chivu un attacco stellare - Ademola Lookman all'Inter può diventare realtà: l'attaccante ha chiesto all'Atalanta la cessione indicando nella squadra di Chivu la soluzione ottimale

Lookman vuole l'Inter, è la prima scelta di Chivu - Il club nerazzurro ha identificato nel giocatore dell'Atalanta il profilo giusto per ampliare l'attacco formato da Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito