Effetto Superman | Krypto incoraggia le adozioni di cani l' interesse ha raggiunto numeri vertiginosi

La scelta di inserire il cane Krypto in Superman non è piaciuta a tutti ma ha avuto un sicuro beneficio: ha fatto aumentare l'interesse per l'adozione di cani, soprattutto per quelli che somigliano all'amico a quattro zampe del protagonista Krypto il supercane giĂ amatissimo dai lettori dei fumetti, è apparso per la prima volta in un film live action proprio grazie al Superman di James Gunn, attualmente nelle sale. Tormento e indispensabile compagno per il supereroe interpetato da David Corenswet, il piccolo cane bianco non è stato ben addestrato nè bene accolto da una parte del pubblico, ma di certo ha giovato alla causa canina, anche al di fuori dello schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

