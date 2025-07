Il caso Allen | cosa sappiamo sulla scomparsa e il ritrovamento del bambino a Ventimiglia

La scomparsa del piccolo Allen, il bambino di cinque anni svanito nel nulla dal campeggio di Ventimiglia e poi ritrovato sano e salvo, ha tenuto tutti col fiato sospeso. Nonostante il lieto fine, rimangono ancora zone d’ombra che gli investigatori stanno cercando di chiarire. Le autorità assicurano che il quadro generale sia ormai definito, anche se restano da completare alcuni accertamenti di rito. Allen era scomparso nella serata di venerdì, gettando nell’angoscia la famiglia e tutto il personale del campeggio. Le ricerche sono partite immediatamente, coinvolgendo carabinieri, vigili del fuoco e volontari che hanno perlustrato ogni angolo della zona, dai casolari sulle colline di Latte alle aree rurali circostanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il caso Allen: cosa sappiamo sulla scomparsa e il ritrovamento del bambino a Ventimiglia

In questa notizia si parla di: allen - scomparsa - bambino - ventimiglia

Ventimiglia, pista inquietante dietro la scomparsa del piccolo Allen: il terribile sospetto - Un bambino di soli cinque anni è scomparso nel nulla da ormai due giorni, e con il passare delle ore l’angoscia cresce.

Ventimiglia, ritrovato vivo Allen: sta bene. Era a 3 km dal luogo della scomparsa - È stato trovato vivo e in buone condizioni Allen, il bimbo di 5 anni scomparso venerdì notte da un campeggio di Latte, a Ventimiglia.

L’uomo che ha visto Allen prima della scomparsa, Pierluigi Dellano: ‘L’ho portato in villa, poi per strada’ - Allen Bernard Ganao ritrovato a Ventimiglia: ‘Diceva papà e mi tirava per mano’. Una frase semplice, quasi sussurrata, che ha aperto uno squarcio nel mistero: “Diceva papà e mi tirava per mano”.

Il bambino di 5 anni scomparso a #Ventimiglia e ritrovato dopo ore di angoscia è in buone condizioni, ma l’uomo che lo aveva incontrato e lasciato solo è ora sotto inchiesta #Allen #Ventimiglia Vai su Facebook

"Nel caso di Allen, il bambino scomparso e poi ritrovato a Latte, frazione di Ventimiglia, abbiamo avuto un esempio chiaro di psicologia applicata sul campo, con risultati in grado di salvare una vita". https://adnkronos.com/cronaca/ordine-degli-psicologi-della-li Vai su X

Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia è stato trovato: è vivo. Era su una collina, si era nascosto in un cun; Allen ha trascorso 36 ore da solo? Il pediatra: «Ha mangiato e bevuto», ma per gli inquirenti nessuno l'ha aiutato. L'ipotesi del «congelamento emotivo»; Ritrovato Allen scomparso a Latte vicino Ventimiglia, lo sfogo del testimone: Volevo solo aiutare.

Caso Allen, indagato per omissione di soccorso l’uomo che lo vide dopo la scomparsa - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Allen, indagato per omissione di soccorso l’uomo che lo vide dopo la scomparsa ... Secondo tg24.sky.it

Allen, bambino ritrovato a Ventimiglia: possibili dimissioni in giornata, il testimone ammette la "negligenza" - L'ultima e unica persona che lo aveva visto poco dopo la scomparsa rischia la denuncia per abbandono di minore ... Da torinotoday.it