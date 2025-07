Nell’ultima puntata di Bike Today, trasmissione in onda sul canale YouTube di OaSport, Gian Luca Giardini ha ospitato Paolo Savoldelli. L’ex corridore, vincitore del Giro d’Italia nel 2002 e nel 2005, ha esaminato i diversi temi proposti dalla prima parte del Tour de France 2025: il duello Pogacar-Vingegaard, la gara di Remco Evenepoel, la straordinaria corsa di Mathieu van der Poe l, il successo di Jonathan Milan che ha interrotto il lungo digiuno italiano nei successi di tappa nella corsa francese e le ambizioni del velocista friulano per la seconda parte di gara. Sull’ultima tappa prima della pausa: “ È stata una tappa spettacolare in cui è successo di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Savoldelli: “La squadra di Pogacar preoccupa, la Visma prova ad isolarlo. Evenpoel non lo considerano”