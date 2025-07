Abbandonata per due giorni in barella poi il dramma La rabbia del figlio quelle parole

È rimasta 48 ore su una barella del pronto soccorso dell’ ospedale di Avezzano dopo un’ ischemia cerebrale, senza essere trasferita in reparto. Poi, una sepsi non curata, il rapido peggioramento e infine il decesso. È la drammatica vicenda di Antonella Mettini, 77 anni, su cui la Procura della Repubblica di Avezzano ha aperto un’ inchiesta per omicidio colposo in ambito sanitario. A denunciare l’accaduto è stato il figlio, Francesco Capozza, giornalista de Il Tempo, che ha dichiarato: “Non chiedo vendetta, ma verità. Mia madre meritava rispetto, ascolto e cura ”. La vicenda ha avuto inizio il 25 giugno a Tagliacozzo, dove la signora Mettini si trovava nella casa estiva della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Abbandonata per due giorni in barella, poi il dramma. La rabbia del figlio, quelle parole

