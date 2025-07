Conclusione dei sopralluoghi di vulnerabilità sismica edifici privati

Ricevo e pubblico il comunicato stampa della portavoce del Sindaco di Pozzuoli. "Si rammenta ai cittadini che???????????????.?. sarà possibile presentare un'istanza al Comune, attraverso la piattaforma informatica dedicata accessibile al link https:istanze.protezionecivile.gov.it, per richiedere un sopralluogo gratuito di approfondimento conoscitivo degli edifici privati residenziali della zona di intervento, che consentirà .

A Pozzuoli ieri si è tenuto un confronto tecnico e istituzionale dedicato alla sicurezza sismica degli edifici privati, con l’obiettivo di valutare la vulnerabilità degli edifici e definire interventi mirati per la riduzione del rischio. “Le istanze pervenute sono ancora poc Vai su Facebook

