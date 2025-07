Rocco Schiavone stasera in replica su Rai 2 | nell' episodio L' accattone il lato più crudo del vicequestore

Appuntamento su Rai 2 questa sera, mercoledì 16 luglio: in prima serata uno degli episodi più intensi della terza stagione di Rocco Schiavone. Una nuova occasione per incontrare Rocco Schiavone, il personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato da Marco Giallini, arriva questa sera su Rai 2 alle 21.20. In replica va in onda L'accattone, secondo episodio della terza stagione della serie. Una replica da gustare tutta d'un fiato, poiché si tratta di una di quelle puntate che hanno lasciato il segno segnando un punto di svolta nella fiction. Sotto la superficie di un delitto, la solitudine L'indagine parte dal ritrovamento del corpo di un senzatetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rocco Schiavone stasera in replica su Rai 2: nell'episodio L'accattone il lato più crudo del vicequestore

