I Fantastici 4 | Gli Inizi tutti gli spoiler sul plot svelati dalla censura inglese

Oltre a confermare la durata, la BBFC (British Board of Film Classification) ha classificato il film col rating PG-13 motivandolo con una serie di gustosi spoiler Siamo agli sgoccioli. I Fantastici 4: Gli Inizi è in arrivo nei cinema italiani. La data di lancio è fissata per il 23 luglio e mentre sale l'hype la BBFC (British Board of Film Classification) svela la classificazione del film, equivalente al PG-13 americano, diffondendo una serie di spoiler involontari sul plot. Diretto da Matt Shankman, I Fantastici 4: Gli Inizi vede protagonisti Pedro Pascal nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, Vanessa Kirby in quelli di Sue Stormla Donna Invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johnny StormTorcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nei panni di Ben Grimm, alias La . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, tutti gli spoiler sul plot svelati dalla censura inglese

